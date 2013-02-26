台湾货币市场: 短率大致平稳,提存期底前宽松基调料能延续

* 资金宽裕

* 月底/提存期底预料能够维持宽裕

* 短率续稳于低位

记者 高洁如

路透台北2月26日 - 台湾银行间短率周二仍稳于低位.市场的资金仍呈现宽松,且央行也未极力冲销,这使资金情势相当充裕.而周三是月底、周五也是本提存期底最后一日,资金调度人员预料届时资金需求虽略升,但整体市场仍将维持宽裕.

交易人士表示,由于年后的通货回笼速度很快,自近上周末开始,整体市场皆偏向钱多的局面,不论外商银行或本地银行的资金多属宽裕.

而本周开始,交易员认为,通货回笼的效应将慢慢淡去.不过预料央行仍将维持市场资金的宽松,冲销力道将不会太大.

"今天整体还是多,有大银行还用低的利率给我呢!"一位民营银行资金调度人员说.

另一位本地银行交易员也认为,虽然提存期底已近在眼前,但目前的准备数字已经不小,"大概已经没有人要补积数了吧?"

今年农历春节的通货发行数在2月8日再创下历史高位,通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币.自上周一(18日)农历年后首日上班开始通货回笼,累计至25日的通货回笼总计达2,393.6亿台币,周一单日回笼达103.9亿台币.

本地时间14:36,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%,上日在0.388%;今日区间在0.388-0.41%,上日在0.295-0.40%;一周拆款利率在0.388-0.44%,上交易日在0.388-0.50%.

**短票利率续在低位区间**

票券商则指出,因应月底的来临,今日有部分小型银行将拆款的资金暂停拆出,将等待准备数字情势更为明朗后再做打算.这使得短票利率略略向上反应一些.

但整体来说,票券商也表示,因先前已将月底/提存期底的资金缺口安排妥当,在缺口偏小的情况下,本周估计短票利率以持平的可能性居大.

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%,主要在0.7%;上日也在0.7%.

台湾央行今日存单到期金额3,761.5亿,存单发行金额待稍晚公布.

本周存单到期总额为1兆(万亿)3,984.85亿台币,本周余日的存单到期情况为:周三2,743亿、周四因二二八纪念日放假一日、周五为提存期的最末一日,存单到期金额318亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为408亿台币;累计超额准备为1,813亿台币,加计前期1%的超额准备为3,240亿台币.

**公债附买回利率大致持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率则大致持稳.资金调度人士表示,今日有350亿台币公债交割,且有月底例行资金需求,因此分配略微不均,但整体仍属平稳,利率维持既有区间不变.

继昨日南亚 公司债后,今日也有20亿台币的统一 公司债交割,令公司债券源不足的问题稍解,但也令投信等客户弃利率低的公债转做公司债,让公债RP利率更不易下调.

"公债压不下去,有客户反过来问我为什么要调."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则指出,今日感觉市况仍属宽松,但毕竟月底效应存在,有些业者面临走钱的状况,但基本上很快就可以完成调度.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.