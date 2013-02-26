表格: 外资及陆资在台股卖超35.89亿台币,连续第二天卖超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月26日 - 台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资今日在台股卖超35.89亿台币,连续第二天卖超;上日修正后为卖超30.82亿台币.
三大法人今日合计卖超48.87亿台币,上交易日修正后为卖超18.18亿台币.
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/26 -35.89 -8.63 -4.34 -48.87
2/25 -30.82r +6.88 +5.76r -18.18r
2/23 +6.44 +6.44 -3.22r +9.66r
2/22 -15.01r +4.13 -9.83r -20.72r
2/21 -12.05r -2.32 -11.56r -25.93r
2/20 +59.85r +9.08 +2.44r +71.38r
2/19 +20.04r +9.28 -8.63r +20.70r
2/18 +32.55r +10.43 +3.22r +46.20r
2/6 +74.82 -2.41 -4.94r +67.47r
2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r
2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r
2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +288.63 +50.16 -41.03 +297.75
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。