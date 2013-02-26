中国股市: 沪综指放量收跌至一个月新低,受欧元区债务危机忧虑加深拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京2月26日 - 中国股市沪综指周二再现调整,放量放收跌至一个月新低,受欧元区债务危机忧虑加深导致外围股市普遍大跌拖累.分析师表示,目前大盘走势跟外围联动紧密,且此轮调整做空较为坚决,预计近几个交易日还将会有调整探底动作.
沪综指 收报2,293.341点,跌32.479点或1.4%,此前低点为今年1月25日的2,291.304点.上海A股今日成交额为1,054亿元人民币,上日为773亿元.
华西证券分析师曹雪峰称,市场近期才经历真正意义上的调整,目前仍未走完;且此次调整做空比较坚决,市场对CPI走势和宏观调控等仍有所担忧,预计短线或将继续调整探底.
不过他也指出,"在经历调整后,不排除大盘仍有机会上行,因中国经济的弱复苏还是可以看到".
美国股市周一录得11月以来最大跌幅.在意大利大选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑.
沪深300指数 收跌1.43.%,报2,567.595点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,566.8点,跌1.79%,成交量为802,358手.(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。