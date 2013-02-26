中国股市: 沪综指放量收跌至一个月新低,受欧元区债务危机忧虑加深拖累

路透北京2月26日 - 中国股市沪综指周二再现调整,放量放收跌至一个月新低,受欧元区债务危机忧虑加深导致外围股市普遍大跌拖累.分析师表示,目前大盘走势跟外围联动紧密,且此轮调整做空较为坚决,预计近几个交易日还将会有调整探底动作.

沪综指 收报2,293.341点,跌32.479点或1.4%,此前低点为今年1月25日的2,291.304点.上海A股今日成交额为1,054亿元人民币,上日为773亿元.

华西证券分析师曹雪峰称,市场近期才经历真正意义上的调整,目前仍未走完;且此次调整做空比较坚决,市场对CPI走势和宏观调控等仍有所担忧,预计短线或将继续调整探底.

不过他也指出,"在经历调整后,不排除大盘仍有机会上行,因中国经济的弱复苏还是可以看到".

美国股市周一录得11月以来最大跌幅.在意大利大选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑.

沪深300指数 收跌1.43.%,报2,567.595点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,566.8点,跌1.79%,成交量为802,358手.(完)