更新版 1-台湾金融:证券商将加入外币拆借市场,美元利率长远或受影响

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路透台北2月26日 - 台湾证券商即将加入由银行主导的外币拆借市场,市场人士预估,由于证券商初期业务量不大,对市场影响轻微;但随着其业务量增大,美元等主要外币利率或随着证券商信评不同而波动.

三位消息人士周二指出,台湾央行已初步同意允许证券商加入外币拆借市场,以因应目前券商投资及承销外币业务,以及将来开放国际证券业务(OSU)的资金调度需求.其中一位消息人士指出,若相关法令修正进行顺利,证券商可望今年上半年即开展相关业务.

本地外币拆借市场交易商不约而同指出,由于证券商过去未曾参与市场,银行对其内部授信额度将成为大问题,而初期证券商的信评若不佳,其美元借款利率或相对较高.

"如果证券商的业务量不大,其实对市场的影响就还好...但关于额度的问题,证券商得自己想办法."一本地银行外币拆借调度人士称.

该名人士指出,传出证券商将加入外币拆借市场的消息后,已有券商向银行同业询问相关授信的作业流程,以提前准备.

此外,交易员也指出,由于未来证券商可从事离境业务,如果证券商业务量增大,其对市场的影响力就会增高,届时美元价格是否受到影响目前尚难评估.

现阶段台湾的外币拆借市场参与者只有银行及票券商.目前外币拆借市场以美元交易量最大,美元拆借利率 走势近来平稳,一个月期成交利率周二报约在0.35-0.4%;三个月期则在0.5-0.55%左右.

美元拆借市场中,平日市况银行多站在美元拆入方,央行则为美元的主要流动性提供者.若央行提供美元量不足,美元流动性将趋紧.

不过证券业不愿具名的业者指出,证券商并不满意央行仅同意证券商参与外币拆借市场,而将台币兑外币相关外汇业务排除.他指出,由于证券商从事境外业务时,将涉及客户以台币或外币计价的货币买卖,若要全部委托银行抛补,并不方便.

但一名了解开放内容的金融官员指出,台湾央行认为由于证券商从事的是外币相关业务,其获利应来自价差而非汇差,为避免汇率风险,涉及台币外汇的转换目前没有开放的必要.

台湾行政院今年1月底提出"国际金融业务条例修正草案",开放证券商从事离境证券业务,并列为今日开议的立法院优先审查法案.

其中一位熟悉开放内容的消息人士指出,由于证券商近期新增承销国际债券等业务,且从事离境证券业务在即,使得外币资金调度成为必须,在主管机关金管会与中央银行的协调中,央行已初步同意允许券商加入外币拆借市场,但相关配套尚未完整.

"主要是针对境内市场,境外市场目前没有特别限制...但是相关配套还没出来."上述消息人士说.

另一位了解情况的消息人士指出,央行目前暂不同意证券商从事任何涉及台币相关的外汇业务.消息人士并指出,由于证券商涉及的业务较为复杂,央行及金管会正研拟是否针对其拆借外币额度给予合理限额讨论中.