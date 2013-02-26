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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 15:10 BJT

新兴汇市: 意大利选情疑虑压低新兴亚币,但跌幅因日圆走坚而受限

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 日圆                           91.82       91.86       +0.04       -5.48       86.79
 坡元                          1.2392      1.2395       +0.02       -1.40      1.2219
 台币                          29.670      29.702       +0.11       -1.80      29.136
 韩元                         1087.80     1086.30       -0.14       -1.58     1070.60
 泰铢                           29.83       29.86       +0.10       +2.61       30.61
 菲律宾披索                     40.74       40.68       -0.15       +0.76       41.05
 印尼卢比                     9703.00     9703.00       +0.00       -0.75     9630.00
 印度卢比                       54.12       53.87       -0.46       +1.61       54.99
 马币                          3.1020      3.0980       -0.13       -1.42      3.0580
 人民币                        6.2293      6.2339       +0.07       +0.02      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 艾茂林/石冠兰/王冠中; 审校 侯向明/李婷仪)
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