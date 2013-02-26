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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 15:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆早前的反弹之势在伦敦盘初减退

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* 澳元/美元上升0.22%至1.0274;欧元/日圆上涨0.3%至119.90;美元/日圆下跌0.06%至91.790

* 美元/日圆和欧元/日圆早前的反弹之势在欧洲市场盘初减退

* 市场等待意大利对大选陷入僵局的反应,以及美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的证词陈述

* 若有撤消量化宽松政策的迹象,可能带动美元全线扬升

* 关注贝南克的证词陈述,意大利国库券标售和美国消费者物价指数(CPI).(完)

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