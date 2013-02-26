版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 15:30 BJT

欧元债市: 德债期货大涨,因意大利选举结果造成市场疑虑

"这次选举结果毕竟不太好,所以避险应该是主调.特别是和数个月之前相比较的话,欧元区二线国家债券多仓很多,没有理由不进行避险交易"一位交易商说.

德债期货 最新上涨113个跳动点,报144.65,周一结算时为143.52.意大利BTP期货 下跌353个跳动点,报108.97.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐