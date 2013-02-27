《交易视点》中国流动性宽松局面仍将持续,但短期小幅趋紧--中金

路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，上半年外汇占款月增量将保持在2000亿元或以上，流动性宽松的局面不会出现根本性的逆转。

不过短期来看，2月下旬流动性会阶段性小幅趋紧。因此，对债券收益率而言，尤其是利率债收益率下降动能减弱，但收益率曲线仍将呈现陡峭化的趋势，其中长期收益率随着通胀预期的增强面临调整的压力增大。

**经济复苏动力尚不强劲，但二季度有望超预期上行**

1月份无论是草根调研还是公布的宏观数据，都显示经济的复苏尚不强劲，尤其是内需尚未明显启动。

首先，PPI尽管环比小幅上升，但主要受成本推动，下游需求的拉动并不明显。

其次，进口同比虽然大幅回升，但主要受春节错位因素的影响，环比实际低于季节性，而且呈现价升量跌的特征，1月份贸易顺差也明显高于可比年份的同期水平，显示内需回升力度尚不强劲(否则应出现顺差收窄甚至逆差)。

但是我们未来几个月经济数据超预期上行的概率在增大，一个最主要的原因在于外汇占款出现了超预期的上升，它不仅改善了企业的流动性，也降低了贷存比，增强了银行的放贷能力，从而为投资的恢复提供了更多的资金支持。

**通胀未升，预期先起**

春节期间食品价格的涨幅超出了我们的预期，短期来看，2月份CPI同比可能突破3%，但主要与今年异常寒冷的天气有关，不具有持续性，从3月份开始食品价格有望出现加速回落。

目前尚没有看到对通胀产生趋势性推高作用的因素，维持对二季度CPI同比低于3%的判断。

首先，从食品分项来看，生猪存栏量尽管低于去年同期，但仍处于较高水平，猪粮比也没有显着低于盈亏平衡点，供给因素尚不支持猪价的持续上涨；牛肉相对于猪肉价格的比创新高后已经出现回落迹象；气候转暖和前期涨价后供应的增加将使蔬菜价格大幅回落。

其次，经济仍处于弱复苏状态，工业品价格的涨幅不明显，美联储提前退出QE3 的预期增强，抑制了大宗商品价格的趋势性上涨。

第三，劳动力成本上升压力正在减弱，表现为家庭、个人服务同比在持续下降。

尽管通胀在上半年还不会出现明显上升，但是市场的通胀预期在不断增强，主要来自于M1与M2的增速负缺口缩窄、房价加速上涨和资源价格改革三个方面。

我们对这些因素最终能否明显推高通胀尚持怀疑态度，但上半年通胀预期的增强将主导市场，收益率曲线将呈现陡峭化趋势。

**流动性宽松的局面仍将持续，但短期小幅趋紧**

外汇占款的回升是资金面转向宽松的重要因素，我们预计上半年外汇占款月增量仍将高于(贸易顺差+FDI)，保持在2000亿元或以上，流动性宽松的局面不会出现根本性的逆转。

不过短期来看，2月下旬流动性会阶段性小幅趋紧。首先央行从逆回购操作转向了正回购，而且2月中旬流通中现金回流带来的存款上升需要补缴大量的法定准备金。

其次，至少在短期内，日元贬值动能减弱和美元走强可能导致市场风险偏好回落以及热钱套利活动的减少。

央行可能也不愿意看到短期内人民币相对美元进一步升值，近期给出的美元中间价较前期略有贬值。

受到上述因素的影响，近期市场的结汇意愿可能也相应减弱，表现为人民币的收盘价相对于中间价的涨幅降低。

对于债券收益率而言，尤其是利率债收益率，在流动性暂时不会更为宽松的情况下，下降动能减弱。

收益率曲线仍将呈现陡峭化的趋势，前期主要呈现的是牛市变陡特征，而在短期利率不能继续下降的情况下，长期收益率随着通胀预期的增强面临调整的压力增大。(完)