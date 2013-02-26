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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 15:23 BJT

台湾债市: 意大利选情扭转偏空气氛,102/6空单回补压力升高

路透台北2月26日 - 台湾指标10年公债102/6发行前交易殖利率周二收低.受意大利选举结果影响,美债指
标10年期公债 殖利率跌破1.95%关键点位,带动台债气氛由偏空转向中立.
    
    交易商指出,102/6即将在周五标售,空单累积量已逾100亿台币;台债短线气氛转变,让得标利率往1.20%靠
拢的机率升高.不过就中长线而言,殖利率缓步向上垫高的趋势不变,预料明日102/6发行前交易殖利率区间落在
1.20-1.22%.   
    
    "美债(殖利率)下来了一大段,型态转弯了."一大型证券商交易员说.
    
    另一证券商交易员也表示,相较国际债市气氛转多,台债仍有长券标售结果不佳的利空影响.虽然30年券102
/5走势渐稳,不过明日就有20年乙券102/乙1要开始发行前交易,今日此一筹码面利空令长券端殖利率下跌幅度
有限,15年券102/1甚至反弹,在此情形下,中长券的殖利率料仍将维持在近期水准,回档修正空间有限.
    
    美国公债价格周一上涨,指标公债收益率下滑至一个月低位,因意大利是否可组建稳定政府存在不确定性,
令投资人青睐避险美债.指标10年期公债 收益率录得11月初来最大单日跌幅,价格上涨29/32,收益率
从周五尾盘的1.96%下跌至1.86%,为1月25日来最低. 
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.88      0.8991   0.8991-0.9012        22.0
      10      102/6                     -1.22      1.2107   1.2090-1.2130       138.5
      15      102/1                     +1.00      1.4500   1.4500-1.4500         0.5
      20      102/3                     -0.60      1.6540   1.6540-1.6540         0.5
      30      102/5                     -0.42      1.7950   1.7950-1.7951         1.0
    虽然债市气氛短线转变,不过交易员认为,债市中长期的格局没变,殖利率仍将缓步震荡向上.
    
    "102/6标不好的机会在降低中,但下档空间也不大."一证券商交易员说. 
    
    另一证券商交易员则指出,今年台湾经济将温和复苏,不过央行升息的机率也不大.在此情形下,债市殖利率
会小碎步缓慢垫高,短线虽有回档,"但今年的高点应该还没出现."    
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                       1.7950
         20       102/3                       1.6540
         15       102/1                       1.4500
         10       101/9                       1.1996
          5       102/2                       0.8991
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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