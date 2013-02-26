台湾债市: 意大利选情扭转偏空气氛,102/6空单回补压力升高

路透台北2月26日 - 台湾指标10年公债102/6发行前交易殖利率周二收低.受意大利选举结果影响,美债指 标10年期公债 殖利率跌破1.95%关键点位,带动台债气氛由偏空转向中立. 交易商指出,102/6即将在周五标售,空单累积量已逾100亿台币;台债短线气氛转变,让得标利率往1.20%靠 拢的机率升高.不过就中长线而言,殖利率缓步向上垫高的趋势不变,预料明日102/6发行前交易殖利率区间落在 1.20-1.22%. "美债(殖利率)下来了一大段,型态转弯了."一大型证券商交易员说. 另一证券商交易员也表示,相较国际债市气氛转多,台债仍有长券标售结果不佳的利空影响.虽然30年券102 /5走势渐稳,不过明日就有20年乙券102/乙1要开始发行前交易,今日此一筹码面利空令长券端殖利率下跌幅度 有限,15年券102/1甚至反弹,在此情形下,中长券的殖利率料仍将维持在近期水准,回档修正空间有限. 美国公债价格周一上涨,指标公债收益率下滑至一个月低位,因意大利是否可组建稳定政府存在不确定性, 令投资人青睐避险美债.指标10年期公债 收益率录得11月初来最大单日跌幅,价格上涨29/32,收益率 从周五尾盘的1.96%下跌至1.86%,为1月25日来最低. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.88 0.8991 0.8991-0.9012 22.0 10 102/6 -1.22 1.2107 1.2090-1.2130 138.5 15 102/1 +1.00 1.4500 1.4500-1.4500 0.5 20 102/3 -0.60 1.6540 1.6540-1.6540 0.5 30 102/5 -0.42 1.7950 1.7950-1.7951 1.0 虽然债市气氛短线转变,不过交易员认为,债市中长期的格局没变,殖利率仍将缓步震荡向上. "102/6标不好的机会在降低中,但下档空间也不大."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则指出,今年台湾经济将温和复苏,不过央行升息的机率也不大.在此情形下,债市殖利率 会小碎步缓慢垫高,短线虽有回档,"但今年的高点应该还没出现." 年期 期别 收盘价 30 102/5 1.7950 20 102/3 1.6540 15 102/1 1.4500 10 101/9 1.1996 5 102/2 0.8991 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)