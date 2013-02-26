东京汇市: 欧元/美元接近七周低位,受累于意大利选情疑虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3022 1.3062 -0.31 -1.30 1.3194 美元/日圆 91.40 91.79 -0.42 +5.37 86.74 欧元/日圆 119.06 119.47 -0.34 +4.02 114.46 美元/瑞郎 0.9311 0.9322 -0.12 +1.70 0.9155 英镑/美元 1.5177 1.5160 +0.11 -6.61 1.6251 美元/加元 1.0252 1.0260 -0.08 +3.34 0.9921 澳元/美元 1.0242 1.0257 -0.15 -1.45 1.0393 新西兰元/美元 0.8312 0.8329 -0.20 +0.35 0.8283 澳元/日圆 93.650 94.020 -0.39 +3.91 90.130 新西兰元/日圆 75.980 76.230 -0.33 -46.04 140.820 英镑/日圆 138.75 138.73 +0.01 -1.47 140.82 澳元/新西兰元 1.2318 1.2322 -0.03 -1.77 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。