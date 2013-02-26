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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 15:37 BJT

东京汇市: 欧元/美元接近七周低位,受累于意大利选情疑虑

纽约      当日      今年来    2012年
                             最新报价  上收市价  涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                     
 欧元/美元                   1.3022    1.3062    -0.31     -1.30     1.3194
 美元/日圆                   91.40     91.79     -0.42     +5.37     86.74
 欧元/日圆                   119.06    119.47    -0.34     +4.02     114.46
 美元/瑞郎                   0.9311    0.9322    -0.12     +1.70     0.9155
 英镑/美元                   1.5177    1.5160    +0.11     -6.61     1.6251
 美元/加元                   1.0252    1.0260    -0.08     +3.34     0.9921
 澳元/美元                   1.0242    1.0257    -0.15     -1.45     1.0393
 新西兰元/美元               0.8312    0.8329    -0.20     +0.35     0.8283
 澳元/日圆                   93.650    94.020    -0.39     +3.91     90.130
 新西兰元/日圆               75.980    76.230    -0.33     -46.04    140.820
 英镑/日圆                   138.75    138.73    +0.01     -1.47     140.82
 澳元/新西兰元               1.2318    1.2322    -0.03     -1.77     1.2540
                                                                     
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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