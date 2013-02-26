国际油市: 布兰特原油触及一个月低位,受累于意大利政局不确定性

"市场人气无疑已转为看空.意大利政局的不确定性成为每个人的关注焦点,此外中国数据表现疲弱,"IHS Purvin & Gertz石油分析师Victor Shum称,"因此我们看到油市出现卖盘.从方向上来看这是正确的,因为市场超买."

意大利选举结果证实了市场担忧,即此次选举无法产生一个足够强势的政府来开展有效的改革,这唤起了人们对2011年欧元集团因金融危机而濒临崩溃边缘的记忆.

"早盘市场显现抛压,因有消息称意大利总理蒙堤近期推行的改革预计不太可能以当前形式继续,因意大利民众抨击撙节举措,"CMC Markets交易员Ben Taylor在报告中称.

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