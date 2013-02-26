《交易视点》中国转债投资者仍可保持至少中性仓位博弈反弹延续--中金

路透北京2月26日 - 中国中金公司最新发布的中国可转债策略周报认为，虽然短期转债投资者还要经历煎熬，但从上半年这一中期的角度考虑，股市反弹的根基还没有逆转，因而建议转债投资者仍可保持至少中性仓位博弈反弹的延续。

报告并指出，通胀是否重起是判断转债市场会否曲终人散的信号。同时，仓位调节还是规避系统性风险的最主要手段，仍建议重点持有中盘转债（等权重），包括：南山、电力、重工、同仁转债。

**策略观点**

股市前期累计了较大的涨幅，资金面和政策预期在边际上发生的微妙变化引发强烈反应。股市最好时段已过，转债供给待化解，这是我们之前（见2月8日和2月19日相关报告）建议收缩仓位的原因。

短期来看，市场还要等待房地产政策细则以及3月上旬经济数据和两会期间传递的政策信息，重新凝聚快速上涨力量还较难。加上转债本身供给压力待解，估计转债投资者还要经历短期煎熬。

但我们对继续调整的幅度并不悲观。鉴于货币政策偏松格局没有根本改变、IPO仍未重启，经济仍将复苏，通胀温和，对权益市场仍有利。

从大类资产的角度看，在当前的债券收率水平下，股市的资产配置价值至少不逊色，仍有配置价值。从情景分析的角度看，股市二季度冲高回落或继续反弹的概率高于重新回到下跌趋势。

因此，从上半年这一中期的角度考虑，股市反弹的根基还没有逆转，目前已经在消化两会后的潜在利空，一旦后续利空兑现或者明朗，这为继续反弹提供了可能性。

因此，建议转债投资者仍可以保持至少中性仓位博弈反弹的延续。如果股指重回年线附近，或民生转债启动发行，低吸机会可能再次降临。通胀是否重起是判断转债市场会否曲终人散的信号。

鉴于转债市场的行业分布等原因，仓位调节还是规避系统性风险的最主要手段。仍建议重点持有中盘转债（等权重），包括：南山、电力、重工、同仁转债。而大盘转债中更喜欢非银行大盘转债。中小盘个券中相对看好海直、美丰、巨轮、恒丰。但之前已经建议对小盘的海直和美丰逐步做止盈。

**热点个券**

非银行大盘转债：成品油调价兑现，炼油业务仍呈微利状态。鉴于公司促转股意愿较强、受民生转债供给冲击相对较小、正股基本面亮点和弹性稍好，在大盘转债当中，我们仍相对看好该转债。

歌华转债：参与质押式回购交易对转债价格影响很小。去年业绩表现乏善可陈，未来基本面也无明显上涨触发剂。而条款博弈尚无明显迹象。该类转债开始进入区间震荡格局。经过上周的下跌，到期收益率开始重新向3.5-4.0%靠拢，开始具备以时间换空间的价值。

新钢转债：正股上周不明原因异动。在转债价格回到赎回线107附近后，考虑到时间成本，，已经到了可以开始兑现的时刻，激进投资者可以留一半仓位博弈信息不对称可能带来的意外。(完)