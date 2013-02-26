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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:21 BJT

欧元债市: 西班牙及葡萄牙公债大跌,受意大利选举结果冲击

路透伦敦2月26日 - TRADEWEB周二盘前价格显示:

* 西班牙10年期公债收益率日内上涨43个基点至5.56%

* 西班牙/德国10年期公债利差扩大53个基点,至408个基点

* 葡萄牙10年期公债收益率日内上涨35个基点,至6.56%

* 德国10年期公债收益率日内下跌10个基点,至1.47%--TRADEWEB(完)
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