更新版-日本股市: 日经指数重挫2.3%,创逾一个月来最大单日跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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意大利中左翼赢得众议院选举.但在参议院,没有任何党派或潜在联盟获得足够多的席位以占据主导,引发国会陷入僵局的忧虑.
出口类股受创最重.索尼 大跌3.7%,在主板成交率最高的个股中位列第八.理光 和Nikon 分别收低3.9%和3.4%.
Bayview的Sakuma表示,今日出口企业类股下跌的原因,不是因为它们对欧洲的业务敞口,而是因为近期的急剧上涨."我认为市场有一点'恐高'."
Sakuma指出,像亚瑟士(Asics) 等企业的表现要优于整体市场,即便该企业在欧洲市场的业务敞口相对较高.亚瑟士收低0.4%.
"部分市场人士期望央行会购买上市交易基金(ETF)(来支撑市场),"一位外资经纪机构的证券交易商表示.
"不过,显然今天的情况并非如此,因为失望情绪,股指在下午盘遭遇了额外的卖压."
东证指数 早盘下跌超过1%时,日本央行通常会在午盘购买ETF.
东证指数放量收低1.4%,报966.77点,有39亿股易手,上周日均值为29.3亿股.
自去年11月中旬以来,指标日经指数已经大涨超过30%,因安倍晋三的激进财政扩张政策和货币宽松政策促使日圆下跌,出口企业类股因此上涨并带动股指走高.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。