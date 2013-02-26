更新版-日本股市: 日经指数重挫2.3%,创逾一个月来最大单日跌幅

意大利中左翼赢得众议院选举.但在参议院,没有任何党派或潜在联盟获得足够多的席位以占据主导,引发国会陷入僵局的忧虑.

出口类股受创最重.索尼 大跌3.7%,在主板成交率最高的个股中位列第八.理光 和Nikon 分别收低3.9%和3.4%.

Bayview的Sakuma表示,今日出口企业类股下跌的原因,不是因为它们对欧洲的业务敞口,而是因为近期的急剧上涨."我认为市场有一点'恐高'."

Sakuma指出,像亚瑟士(Asics) 等企业的表现要优于整体市场,即便该企业在欧洲市场的业务敞口相对较高.亚瑟士收低0.4%.

"部分市场人士期望央行会购买上市交易基金(ETF)(来支撑市场),"一位外资经纪机构的证券交易商表示.

"不过,显然今天的情况并非如此,因为失望情绪,股指在下午盘遭遇了额外的卖压."

东证指数 早盘下跌超过1%时,日本央行通常会在午盘购买ETF.

东证指数放量收低1.4%,报966.77点,有39亿股易手,上周日均值为29.3亿股.