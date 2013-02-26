版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 16:08 BJT

欧洲汇市: 瑞郎走高,意大利选举结果挫低欧元

＂一个稳定的政府可施行具建设性的政策,但在当前情况下,很难想像会有稳定的改革政策."

瑞郎兑欧元较纽约收盘价上涨0.4%,延续隔夜涨势.0727GMT,欧元兑瑞郎报1.2128瑞郎.

瑞郎兑美元上涨0.1%,报0.9313瑞郎.

交易商也关注将在0815GMT公布的瑞士非农就业报告,以及周三将公布的KOF领先指标.预料数据结果不会太出人意外.

分析师称美联储主席贝南克今日稍晚在国会中的证词,更有可能是牵动市场的因素.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪; 审校 孙茉莉/许娜/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐