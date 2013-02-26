全球金市: 现货金下跌,铂金价格跌至较黄金贴水

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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-------0658GMT------- 贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量 现货金 1592.14 -1.72 -0.11 -4.92 现货银 28.82 -0.19 -0.65 -4.82 现货铂金 1587.80 -16.70 -1.04 3.44 现货钯金 733.00 -0.22 -0.03 5.92 COMEX期金 1591.90 5.30 +0.33 -5.01 25796 COMEX期银 28.79 -0.20 -0.68 -4.76 4914 欧元/美元 1.3058 美元/日圆 91.84 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 沈以文; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。