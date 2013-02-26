韩国汇市: 避险情绪推高韩国公债,韩元连跌第二日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"除了期货合约,外国投资者还在现货市场大量买入,"一名经纪商说.
3月三年期公债期货 上涨0.11点,至106.60.外资净买入价值1.24万亿(兆)韩元(11.4亿美元)的期货合约.
意大利选举中,没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.并可能引发欧元区不稳定.
韩元兑美元 连续第二天下滑,本地收报1,088.0,周一收于1,086.3.
当地交易商称,出口商稳步卖出美元令韩元跌幅受限,1,090关口料为关键支撑位.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,088.0 1,086.3
日圆/韩元 11.8897/9016 11.5315/348
韩国公债期货 * 106.60 106.49
五年期公债收益率 2.76% 2.80%
三年期公债收益率 2.65% 2.68%
韩国综合股价指数 2,000.01 2,009.52
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞; 审校 丁琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。