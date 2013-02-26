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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 16:08 BJT

韩国汇市: 避险情绪推高韩国公债,韩元连跌第二日

"除了期货合约,外国投资者还在现货市场大量买入,"一名经纪商说.

3月三年期公债期货 上涨0.11点,至106.60.外资净买入价值1.24万亿(兆)韩元(11.4亿美元)的期货合约.

意大利选举中,没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.并可能引发欧元区不稳定.

韩元兑美元 连续第二天下滑,本地收报1,088.0,周一收于1,086.3.

当地交易商称,出口商稳步卖出美元令韩元跌幅受限,1,090关口料为关键支撑位.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,088.0 1,086.3

日圆/韩元 11.8897/9016 11.5315/348

韩国公债期货 * 106.60 106.49

五年期公债收益率 2.76% 2.80%

三年期公债收益率 2.65% 2.68%

韩国综合股价指数 2,000.01 2,009.52

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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