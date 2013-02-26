韩国汇市: 避险情绪推高韩国公债,韩元连跌第二日

"除了期货合约,外国投资者还在现货市场大量买入,"一名经纪商说.

3月三年期公债期货 上涨0.11点,至106.60.外资净买入价值1.24万亿(兆)韩元(11.4亿美元)的期货合约.

意大利选举中,没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.并可能引发欧元区不稳定.