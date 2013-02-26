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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 17:27 BJT

重发-香港股市: 收跌1.3%创12月21日以来最低收盘,金融股跌幅居前

(修正文中倒数第二段相关报导提取代码,内文未作改动)

路透香港2月26日 - 香港股市周二跌至去年12月21日以来最低,因意大利选举看似陷入僵局,使投资者警惕风险较高的资产,金融股和增长敏感类股票跌幅居前.

香港恒生指数 收低1.3%,报22,519.7点,创12月21日以来最低收盘.恒生国企指数 大跌2%.

沪深300指数 跌1.4%,创1月17日以来最低收盘.沪综指 亦下跌1.4%,创1月25日以来最低收位.

汇丰控股 挫跌1.4%,创1月16日以来最低收盘,因意大利选举结果显示,没有一方赢得足够票数来组建政府,这引发欧债问题重燃的担忧.

中资保险商股价下跌.此前有报导援引保险监管机构数据称,中国1月保费收入增幅同比下滑2.5%至1,255亿元人民币,为七年来首次出现下滑.(完)
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