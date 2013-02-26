中国债市: 利率互换短升长跌曲线平坦化,短期走势仍看资金面及欧洲局势

路透上海2月26日 - 中国人民币利率互换 周二短涨长跌,曲线更趋平坦化.资金面在央行重启正回购后日趋紧张,并推升IRS短端报价,不过长端却小幅下行,因意大利政局动荡令欧债危机重燃,全球市场避险情绪升温.

交易员指出,今日IRS短端在午后缩减涨幅,其短期走向仍将受资金面变动影响,而欧洲局势如何演变,亦将影响全球风险资产的表现,IRS也会跟随波动.

"今天平坦化,钱比较紧,一年的早上(最高)冲到3.30%,现在回到3.25%左右,比昨天稍高一点,"上海一券商交易员表示.

银行间资金市场周二主要回购加权利率加速上行,其中隔夜品种飙升约130个基点(bp)至3.70%附近.因央行公开市场正回购规模虽较上周减量,但一个月以内资金供给仍严重不足,借钱难度日益增加.

央行公开市场今日进行了50亿元人民币的28天期正回购操作,较上周同期的300亿元缩量.上周央行公开市场单周净回笼量达9,100亿元,创历史新高.

上述交易员并谈到,早盘五年期IRS一度跌至3.66%-3.67%附近,与一年期利差进一步缩窄,此前一度较为明显的曲线陡峭化趋势出现短期逆转,不过因短期内消息面的不确定因素较多,IRS曲线的走向仍待进一步观察.

美国股市周一录得11月以来最大跌幅.在意大利大选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.2340/ 3.3340 3.2325/ 3.3175 3.4175/ 3.5075 3.6175/ 3.7125 3.6380/ 3.9000 周一 3.1480/ 3.2500 3.2017/ 3.2875 3.4150/ 3.5033 3.6533/ 3.7467 3.6640/ 3.9300 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0860/+0.0840 +0.0308/+0.0300 +0.0025/+0.0042 -0.0358/-0.0342 -0.0260/-0.0300

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.