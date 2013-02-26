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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 21:49 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/2/26

国家                时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国              第四季             -0.3  p                 +0.9  f                 持平  p
 德国              第四季             -0.6  @-f               +0.2  @-f               +0.1  f
 法国              第四季             -0.3  p                 +0.1  f                   --  
 意大利            第四季             -0.9  p                 -0.2  f                 -2.7  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                 1月             -0.5                    +0.5                    +2.7  
 德国                 1月             -0.5  f                 +0.3  r                 +1.7  f
 法国(HICP)           1月             -0.6                    +0.4                    +1.4  
 意大利(HICP)         1月             -2.0  f                 +0.3  f                 +2.4  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                 1月              0.2                    -0.1                    +2.0  
 德国                 1月             +0.8                    -0.3                    +1.7  
 法国                12月             -0.3                    -0.5                    +1.6  
 意大利              12月             -0.2                    -0.1                    +1.8  
 
 失业率                          当月(季)%               上月(季)%                          
 英国                 1月              4.7                     4.7                          
 德国                12月              6.9  @                  6.9  @-r                     
 法国              第二季             10.2  @                   10  @-r                     
 意大利              12月             11.2  @                 11.2  @-r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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