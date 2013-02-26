版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:28 BJT

欧元债市: 欧元区信用违约互换(CDS)全线上扬,受意大利选举结果影响

路透伦敦2月26日 -

* 西班牙五年期信用违约互换(CDS)升至291个基点,日内上涨35个基点--MARKIT

* 德国五年期信用违约互换(CDS)升至43个基点,日内上涨3个基点--MARKIT

* 意大利五年期信用违约互换(CDS)升至290个基点,日内上涨45个基点--MARKIT(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐