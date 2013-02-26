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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 16:27 BJT

《汇市简讯》据称英镑兑美元在1.5220有卖单,等待贝南克讲话

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* 传言1.5220和1.5250处有卖单(1.5219为亚洲市场高位)

* 英镑兑美元接近英国评级上周五遭调降前的1.5250

* 空头回补提振英镑从上日伦敦市场低位1.5087反弹

* 1.5163(上日伦敦市场早盘高位)和1.5153(亚洲低位)为支撑位

* 贝南克将从1500GMT起在参议院发表讲话(完)

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