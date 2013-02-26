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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 16:54 BJT

更新版 1-中国汇市: 人民币在窄幅波动中收高,6.23元附近遭遇购汇盘限制涨幅

* 人民币即期收高
    * 中间价更多跟住日圆等亚洲货币升势
    * 客盘结汇仍重,但随后购汇需求显现限制升幅
    * 短期净结汇仍构成升值压力

 (更新收盘报价)
    路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周二盘中维持窄幅波动后收高.隔夜
美元走高而日圆反弹,人民币中间价则终止三天连跌复升,显然更多跟住日圆等亚洲货币走势
.交易人士称,客盘结汇仍然较多,但在6.23元附近有购汇盘对其进一步上涨构成阻力.
    
    上海一股份行交易员称,继前两天人民币低开高走后今天还是有很多结汇,看来大家手上
的美元还是很多;而近日成交价与中间价差距再次拉宽,今天在6.23元附近有明显的购汇出现
,估计也是押注央行不会让市场再度出现涨停,因此选择在相对低位买入美元.
    
    "这几天都是这样的行情,结汇很重,但美元还是跌不下去.央行应该不会让人民币涨停,
所以在涨停板上面七八十个点就可以买(美元)了嘛."该交易员表示.
    
    上海另一股份行交易员则称,整体上看还是结汇比较多,大行出于某些目的一直在买美元
,所以人民币涨得也不多.预计中间价现在升贬都不会太多,总的来看还是比较稳,但过了月底
以后会有更多结汇出来,短期人民币还是有升值压力.
    
    亚洲市场中,韩元和菲律宾披索周二下滑,因市场再度担心欧元区债务危机,令投资者选
择美元避险,不过日圆走强限制了新兴亚洲货币的跌势.
    
    东京汇市欧元兑美元周二接近六周低点,而日圆与数月低点则有一定距离,此前意大利陷
入政治僵局的疑虑引发投资者从美元和日圆寻求避险.意大利中左翼党派已经赢得下议院,与
外界普遍预期一致.但意大利媒体预测暗示,没有政党或联盟能够成为上议院多数党.[FRX/CN
]
        
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.2295         6.2339      0.07%
                       中间价                6.2856         6.2892      0.06%
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.91% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         25          6.2284     6.2309
                 2013年来即期升贬值幅度       0.01%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                   1,030                       
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:37                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.3241/78       6.3215        
                          CNH即期           6.2275/01       6.2302        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(
完)
   
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 (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)
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