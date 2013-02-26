《SAFT专栏》美元长期多头走势到来

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张若琪

路透2月26日 - 尽管美国政府如此功能不彰,但我们似乎正处于具有历史重大意义、且时间可能相当长的美元多头走势当中.

实质上,由于日本、欧洲和英国等地的经济疲弱,体质脆弱及采取激进政策,美元兑一篮子贸易加权货币较一年前上涨了近4.0%.

值得注意的是,在强制性联邦预算削减前夕,我们应该准备接受美元长期走高的见解.联邦预算削减的自动启动凸显了美国财政和政治的弱点.

然而货币是一场相对的游戏,或许你已略有耳闻,其他地方的形势发展也不是那么令人兴奋.

前意大利总理贝鲁斯柯尼再度活跃,以及意大利政坛的乱局,适时表明了有太多的基本面原因会导致欧元疲弱.而日本在安倍晋三政府领导下料将真刀实枪的推行积极货币政策,这意味着日圆恐怕面临长期且极深的跌势.

英国或许也处于五年来第三度衰退的开端,并且在上周五被评级机构穆迪调降该国的3A债信评等.

当然,美元在全球货币竞赛中,会遇到一些没什么挑战力的竞争;但如果美元涨势真的到来,将是由现已可见的内部改变所带动.

"相对而言,美国经济正处在较佳的周期循环及结构性发展中,美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能将是第一个撤除量化宽松(QE)的央行."瑞银(UBS)资深经济顾问George Magnus在给客户的报告中指出.

同时,还有众多优势汇聚于美国,如拥有丰沛的国内能源,且可能受到围绕所谓三维(3D)列印的制造业技术转型的大量好处.

鉴于美元的涨跌周期通常持续六至八年,Magnus认为,美元在2008年危机时期触及的低点或许是这一波的底部,那暗示我们或能看到美元由此攀升,将呈现数年的升值态势.

这显然具有重大的全球性意义,表明新兴市场可能面临困难形势.当美元大幅扬升,新兴市场常有易陷入其自身危机的倾向.

**能源和制造业的变化发挥作用**

美元空方通常以财政压力作为重大的利空因素,认为要么预算削减将致经济疲弱,要么巨大的负债将阻碍经济并使投资者不安.

毫无疑问,和三、五或十年前相比,美国面临的良性风险较低,但其他国家也一样.

根据市场价格,投资者认为未来五年美国违约的机率为3.3%,是葡萄牙的十分之一,且在全球最不可能违约国家排行榜中排第五位.市场价格变化迅速,但那的确暗示美国将争取到一些时间来解决其在人口统计和预算上的议题.

而且很显然,美联储至少正在思考量化宽松之后世界将会是个什么样貌,且未来一年或许将朝收紧货币方向采取尝试性措施.纵使美联储那么做是因为发现量化宽松出现麻烦的副作用,但那实际上将可能有利美元,而且如果是为对经济走强作出回应,就肯定对美元有帮助.

而且切勿低估目前正在美国紮根的能源和制造业改变所发挥的力量.国内能源生产增加意味流往国外的钱减少,且国内制造业也较易有更大的国际竞争力.美国在3D列印发展方面似乎具备丰富的实力.就发展程度来看,3D制造业将位于接近市场,且在知识产权受到良好保护的地方.知识产权是3D制造价值中很重要的一环.

这类发展在上一回合美元大幅涨势中扮演过重要的角色,那波涨势是受1990年代的财政改革推动,而资本流动也发挥不小的作用;当时的资本流动在千禧年最后形成科技泡沫.

如果美元走强,对新兴市场的影响将是值得关注的.1980年代美元涨势造成拉丁美洲停止增长;1990年代那波美元涨势则至少间接导致亚洲的危机.但当前显然有很大的不同.多数新兴经济体的央行坐拥庞大美元储备,那将有助降低冲击,而许多主权和企业借款人现在可以其本币筹集贷款,也就是说,美元走升不会让他们的负担变重.