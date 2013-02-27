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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2013/2/27

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             12月         +2.39%         +5.87%  r   2/27      --
 *季调失业率               1月          4.20%           4.21%  r   3/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  1月          +1.15%         +1.60%  r   3/5       --
 外汇存底(亿美元)          1月底        4,065.57     4,031.69      3/5       --
 商品出口(y/y)             1月          +21.8%          +9.0%      3/7       --
 商品进口(y/y)             1月          +22.3%          +1.6%      3/7       --
 M2货币总计数(y/y)         12月         +3.67%         +3.26%      2/27      --
 *外销订单(y/y)            1月          +18.0%          +8.5%      3/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第四季       +159.6         +118.9  r   5/20      --
 国际收支(亿美元)          第四季       +35.8           +37.0      5/20      --
 国内生产总值(GDP)         第四季       +3.72%         +0.73%  r   --        --
 重贴现率(%)               12月19日     1.875%         1.875%      --        --
 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完)
    
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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