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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--2月27日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:  
        
 *  2月25日当周      
 日期    当地时间             经济指标     公布月分     预估值              前值
  2/27   1600                 工业生产          1月         --            +2.39%
  2/27   1600             M2货币总计数          1月         --            +3.67%
    
 *  3月4日当周      
 日期    当地时间   经济指标              公布月分      预估值              前值
 3/5     1610       外汇存底                 2月底          --    4,065.57亿美元
 3/5     0830       消费者物价指数(CPI)        2月          --            +1.15%
 3/7     1600       出口                       2月          --            +21.8%
 
 *  3月18日当周

   日期    当地时间    经济指标    公布月分         预估值                 前值
  *3/20        1600    外销订单         2月             --     +18.0%(年变动率)
  *3/22        0830  季调失业率         2月             --               +4.20%
           
 *  5月20日当周
 日期    当地时间    经济指标               公布月分   预估值               前值
  5/20   1610        经常帐                   第一季       --    顺差159.6亿美元
 
 --      --         国内生产总值(GDP)     第一季概估        --     +3.72%(统计值)
                                                  值            
 --      --         央行理监事会议          第一季          --     重贴现率1.875%
    参看全球经济数据相关资料,可点选  
    参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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