台湾经济指标预测--2月27日至5月20日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 2月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/27 1600 工业生产 1月 -- +2.39% 2/27 1600 M2货币总计数 1月 -- +3.67% * 3月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 1610 外汇存底 2月底 -- 4,065.57亿美元 3/5 0830 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +1.15% 3/7 1600 出口 2月 -- +21.8% * 3月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *3/20 1600 外销订单 2月 -- +18.0%(年变动率) *3/22 0830 季调失业率 2月 -- +4.20% * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 -- +3.72%(统计值) 值 -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）