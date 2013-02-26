路透基点: 中国水务集团再度筹办5,000万美元融资案--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,中国水务集团有限公司再度筹办5,000万美元六年期融资案.不到一个月前,该公司才签署了1亿美元的B批贷款协议.

消息人士称,苏格兰皇家银行(RBS)为此融资案唯一的牵头行兼簿记行.

据消息人士透露,承贷1,500万美元及以上的银行获得70个基点的先付费用,及牵头行头衔;承贷1,100-1,400万美元的银行获得40个基点的费用及主办行头衔;承贷1,000万美元及以下的银行获得20个基点的费用及安排行头衔.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点.

是次贷款将分期偿还,且在第三年末有认沽选择权.

贷款资金将用于进行再融资及用作运营资本.

1月,中国水务集团与18家银行签署了1亿美元的B批六年期贷款协议,并与亚洲开发银行签署了1亿美元的A批九年期贷款协议.B批贷款条款与此新融资案条款相似,但费用更高.B批贷款的利率为较一个月、三个月和六个月LIBOR加码290个基点,最高先付费用为115个基点.

B批贷款的牵头行和簿记行为韩国产业银行和RBS,且由后者全额包销.

其他牵头行包括彰化商业银行、中国信托商业银行、第一商业银行和台湾合作金库商业银行.主办行包括KEB Asia Finance Ltd、国民银行香港有限公司和Woori Global Markets Asia Ltd.安排行包括恒生银行、兆丰国际商业银行和台湾企银、东亚银行、永丰银行、工商银行、台湾土地银行、阳信银行和台中商业银行.(完) (编译 许娜; 审校)