台湾金融: 金管会近期将开放保险业投资台湾境内人民币存款及有价证券

他指出,保险业从事台湾人民币存款及人民币计价的有价证券投资,包括人民币计价的公司债及金融债,应遵循外汇存款存放在同一银行的比例限制为可运用资金的3%,对每一公司所发行有价证券的投资总额限制占自有可运用资金的5%、该公司总投资资本的10%.