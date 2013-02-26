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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 17:44 BJT

台湾金融: 金管会近期将开放保险业投资台湾境内人民币存款及有价证券

路透台北2月26日--- - 随着台湾人民币业务全面开放,金管会周二针对保险业投资台湾境内人民币存款及人民币计价有价证券的相关法令提出解释,近期公布后即可生效,届时保险业即可投资境内人民币商品.

金管会保险局副局长陈开元今天在一场记者会做出以上表示.

他指出,保险业从事台湾人民币存款及人民币计价的有价证券投资,包括人民币计价的公司债及金融债,应遵循外汇存款存放在同一银行的比例限制为可运用资金的3%,对每一公司所发行有价证券的投资总额限制占自有可运用资金的5%、该公司总投资资本的10%.

"台湾境内人民币投资仍须纳入海外投资上限规范."他说.

陈开元指出,此举可增加台湾保险业资金运用管道及协助金融市场发展,并符合发展具两岸特色金融业务计画.(完) (记者 詹静宜 审校)
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