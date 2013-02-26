台湾金融: 金管会近期将开放保险业投资台湾境内人民币存款及有价证券

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月26日--- - 随着台湾人民币业务全面开放,金管会周二针对保险业投资台湾境内人民币存款及人民币计价有价证券的相关法令提出解释,近期公布后即可生效,届时保险业即可投资境内人民币商品.
金管会保险局副局长陈开元今天在一场记者会做出以上表示.
他指出,保险业从事台湾人民币存款及人民币计价的有价证券投资,包括人民币计价的公司债及金融债,应遵循外汇存款存放在同一银行的比例限制为可运用资金的3%,对每一公司所发行有价证券的投资总额限制占自有可运用资金的5%、该公司总投资资本的10%.
"台湾境内人民币投资仍须纳入海外投资上限规范."他说.
陈开元指出,此举可增加台湾保险业资金运用管道及协助金融市场发展,并符合发展具两岸特色金融业务计画.(完) (记者 詹静宜 审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。