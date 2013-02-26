中国债市: 资金面宽松预期改变现券收益率续涨,后市走向存分歧

路透上海2月26日 - 中国银行间债券市场周二现券收益率续涨.央行今日持续正回购改变了市场对资金面的宽松预期,不仅影响当天招标的国开行"福娃债",对债市也继续形成制约,预计两会前债市或面临调整震荡.

不过,受访交易员目前对这波收益率上行持续的时间和上探的空间还有分歧.部分认为当前是全年收益率的低点,债市行情将会发生逆转,三季度前升幅有可能较大;当然也有机构认为流动性趋紧只是短期因素,收益率会上涨但幅度不会太大,维持偏空但中性的观点.

"今天还是资金面的因素,收益率仍然涨了不少,我要出的一个CP(短融),今天都涨了25个BP(基点)."深圳一位券商交易员表示.

她并称,开年来的债市行情确实需要调整,短期收益率上涨的幅度不会很大,较有可能横盘调整一段时间;未来走势则需要继续观察资金面走向,预期机构今年主流的投资策略是吃票息,降杠杆,短久期.

中国银行间资金市场周二主要回购加权利率加速上行,其中隔夜品种飙升超过130个基点(bp)至3.78%附近.因央行公开市场正回购规模虽较上周减量,但一个月以内资金供给仍严重不足,借钱难度日益增加.

中国国家开发银行 周二第三次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债").受资金面近日趋紧拖累,开年以来一级发行市场火热走势有所降温,前期更为抢手的一年和三年期中短期增发债收益率略高于预期,然配置力量仍在;而五年以上中长期品种结果则基本符合预期.

剩余期限约9.8年的国债120021券最新成交收益率 为3.5751%,上交易日尾盘为3.5638%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7865 3.8247

上日 2.4117 3.2916

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8609/2.7973 国债参考率报价 2.7755/2.7091 金融债参考率报价 3.2958/3.2278(完)