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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 17:54 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月26日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
    
    欧元/美元:昨日回到旧有三个月上涨趋势的突破点,然后下跌.首道下档目标位在1.2679/61,
这是从2012年7月到2012年11月低位间走势的的61.8%回档位.首道支撑位在1.3075/3美元,是同一
段走势的38.2%回档位.该支撑位已告突破.下道支撑位是今年低点1.2998美元,随后是12月7日低
位和78.6%回档位--1.2885/76美元.近期反弹应会在1.3180美元与1.3260美元遭遇初步阻力,旧有
三个月趋势线现在将在1.3336/48形成阻力.
    
    美元/瑞郎:眼下正试图突破三个月通道的顶部0.9316瑞郎.昨日美元/瑞郎走低对技术图表的
影响不大,依然保持在近期支撑线0.9201瑞郎上方.只要高于该支撑线水准,我们认为就有再度测
试顶部的能力.关键阻力位和短期目标仍位在12月高点0.9390.市场需要收盘站上0.9390,才能恢
复较长期内上涨动力.55周移动均线0.9357为上述阻力位提供强化作用.若突破此处,将上看2012
年11月高位0.9513.若跌破0.9201,近期向上压力将会减弱,不过我们预计市场将在0.9140寻得支
撑,当前鲜有动力让美元/瑞郎跌破0.9000.
    
    欧元/日圆:跌破上涨趋势线,并快速跌向200日移动均线118.77日圆.尽管欧元/日圆守住初次
测试,但我们预计可能就此出现小幅反弹.昨日价格走势较具有破坏性,我们认为欧元/日圆有可能
扩大跌势至117.29日圆,之后是114.07日圆.它们分别是11月迄今走势的38.2%回档位和50%回档位
.欧元/日圆日内上涨料在122.00日圆和122.73日圆遇阻,必须持续受到125.36日圆的限制,才会维
持偏空.(完)
                                              纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3084     1.3062      +0.17      -0.83     1.3194
 美元/日圆                         91.98      91.79      +0.21      +6.04      86.74
 欧元/日圆                        120.36     119.47      +0.74      +5.15     114.46
 美元/瑞郎                        0.9298     0.9322      -0.26      +1.56     0.9155
 英镑/美元                        1.5166     1.5160      +0.04      -6.68     1.6251
 美元/加元                        1.0250     1.0260      -0.10      +3.32     0.9921
 澳元/美元                        1.0268     1.0257      +0.11      -1.20     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8320     0.8329      -0.11      +0.45     0.8283
 澳元/日圆                        94.450     94.020      +0.46      +4.79     90.130
 新西兰元/日圆                    76.540     76.230      +0.41     -45.65    140.820
 英镑/日圆                        139.51     138.73      +0.56      -0.93     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2333     1.2322      +0.09      -1.65     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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