路透伦敦2月26日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: 欧元/美元:昨日回到旧有三个月上涨趋势的突破点,然后下跌.首道下档目标位在1.2679/61, 这是从2012年7月到2012年11月低位间走势的的61.8%回档位.首道支撑位在1.3075/3美元,是同一 段走势的38.2%回档位.该支撑位已告突破.下道支撑位是今年低点1.2998美元,随后是12月7日低 位和78.6%回档位--1.2885/76美元.近期反弹应会在1.3180美元与1.3260美元遭遇初步阻力,旧有 三个月趋势线现在将在1.3336/48形成阻力. 美元/瑞郎:眼下正试图突破三个月通道的顶部0.9316瑞郎.昨日美元/瑞郎走低对技术图表的 影响不大,依然保持在近期支撑线0.9201瑞郎上方.只要高于该支撑线水准,我们认为就有再度测 试顶部的能力.关键阻力位和短期目标仍位在12月高点0.9390.市场需要收盘站上0.9390,才能恢 复较长期内上涨动力.55周移动均线0.9357为上述阻力位提供强化作用.若突破此处,将上看2012 年11月高位0.9513.若跌破0.9201,近期向上压力将会减弱,不过我们预计市场将在0.9140寻得支 撑,当前鲜有动力让美元/瑞郎跌破0.9000. 欧元/日圆:跌破上涨趋势线,并快速跌向200日移动均线118.77日圆.尽管欧元/日圆守住初次 测试,但我们预计可能就此出现小幅反弹.昨日价格走势较具有破坏性,我们认为欧元/日圆有可能 扩大跌势至117.29日圆,之后是114.07日圆.它们分别是11月迄今走势的38.2%回档位和50%回档位 .欧元/日圆日内上涨料在122.00日圆和122.73日圆遇阻,必须持续受到125.36日圆的限制,才会维 持偏空.(完) 纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3084 1.3062 +0.17 -0.83 1.3194 美元/日圆 91.98 91.79 +0.21 +6.04 86.74 欧元/日圆 120.36 119.47 +0.74 +5.15 114.46 美元/瑞郎 0.9298 0.9322 -0.26 +1.56 0.9155 英镑/美元 1.5166 1.5160 +0.04 -6.68 1.6251 美元/加元 1.0250 1.0260 -0.10 +3.32 0.9921 澳元/美元 1.0268 1.0257 +0.11 -1.20 1.0393 新西兰元/美元 0.8320 0.8329 -0.11 +0.45 0.8283 澳元/日圆 94.450 94.020 +0.46 +4.79 90.130 新西兰元/日圆 76.540 76.230 +0.41 -45.65 140.820 英镑/日圆 139.51 138.73 +0.56 -0.93 140.82 澳元/新西兰元 1.2333 1.2322 +0.09 -1.65 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)