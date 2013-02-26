更新版 1-中国货币市场: 隔夜回购利率飙升逾百点,正回购减量短期资金亦难求

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路透上海2月26日 - 中国银行间资金市场周二主要回购加权利率加速上行,其中隔夜品种飙升超过130个基点(bp)至3.79%.因央行公开市场正回购规模虽较上周减量,但一个月以内资金供给仍严重不足,借钱难度日益增加.

交易员认为,本周以来资金骤紧,可能是上周公开市场大规模净回笼影响不断发酵,以及周一例行准备金补缴的共同作用所致.从本周公开市场仅可报正回购需求来看,周四继续"抽水"的可能性还在,资金面何时可缓和还未知.

华南一银行交易员表示,"早上钱紧,借不到.长期的倒有,比如说一个月(或以上)的,但大家都不爱拿."

该交易员并透露,稍早听闻有银行因流动性紧张向央行"哭穷"求援,但似未有结果.在此情况下,未来二级市场回购利率涨势如何,还难以判断.

不过华北两个银行交易员指出,就其了解情况,市场上资金供给整体都较为紧张,至目前,该行还有相当数量的资金缺口还未寻到补充渠道.

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,454.57亿元人民币,少于周一的6,848.97亿元;其中,隔夜品种成交量为4,216.60亿元,同样少于周一的5,235.62亿元.

央行公开市场今日稍早进行了50亿元人民币的28天期正回购操作,上周同期规模为300亿元;利率方面,持平于2.75%.上周央行公开市场单周净回笼量达9,100亿元,创历史新高.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购

其中:隔夜 3.7198 2.4117 +130.81 4,216.60

七天 3.7942 3.2916 +50.26 661.75

14天 4.2342 3.3611 +87.31 165.16

上交所债券回购

一天 4.6450 2.7550 +189.00 1,767.71

七天 4.2200 3.4500 +77.00 167.43

14天 3.9000 3.1550 +74.50 12.14

回购定盘利率

隔夜 3.6800 2.3900 +129.00

七天 3.7900 3.3100 +48.00

14天 4.2300 3.3400 +89.00

shibor

隔夜 3.6900 2.3860 +130.40

七天 3.8110 3.3100 +50.10

三个月 3.8842 3.8800 +0.42