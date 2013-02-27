路透调查: 春节因素导致中国2月官方制造业PMI料降至50.2,下月有望反弹

* 公布项: 中国2月官方制造业PMI

* 公布时间: 3月1日(周五)约9:00

* 路透预估中值: 50.2

* 预估区间: 49.6 ~ 50.9

* 历史数据: 1月--50.4; 2012年12月--50.6; 11月--50.6; 10月--50.2

路透北京2月27日 - 路透综合14家机构的预估中值显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续降至50.2.这和此前出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值走势相一致,主要是受中国农历春节落在2月导致工作日减少、以及春节期间生产活动趋弱的影响.

而即便2月官方数据进一步下滑,但仍为连续第五个月处在荣枯分水岭上方,中国经济温和复苏态势并没有改变.再过一周时间备受关注的中国"两会"将拉开帷幕,届时将公布新一届高层官员名单;市场将会密切留意会议传递出的讯号,研判未来中国政策和改革动向.

"2月官方PMI回落主要反映出农历春节期间生产和原材料库存往往倾向于疲弱,并非经济周期的转折点."花旗集团中国高级经济学家丁爽称,"预计3月数据将大幅反弹,在2005-2012年间PMI在3月平均跳升幅度达3个点."

花旗预计官方PMI可能下滑至49.8.本周一出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑至50.4,但仍为连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力;终值数据定于周五(3月1日)出炉.

花旗认为,中国宏观政策和流动性环境一直维持宽松,支持经济成长率上半年可能超过8%.但今年政策会逐步从宽松向中性立场转变,到下半年增速可能再度回落到8%.

在一系列"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,并将这一回暖之势延续至新年,其中1月新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现,且同期社会融资规模写下历史峰值.目前市场普遍预计中国领导人会将2013年经济增长目标继续设定在7.5%.

中国政协会议将于周日(3月3日)开幕,全国人大会议定于下周二(3月5日)开幕.

以下为各机构给出的2月中国官方制造业PMI预估详情:

4CAST 50.0

中国银行 50.2

巴克莱 49.6

首创证券 50.5

招商证券 50.2

中金 50.6

花旗 49.8

华融证券 50.5

兴业银行 50.9

兴业证券 50.9

日信证券 50.2

渣打 50.1

浙商证券 50.3

海通证券 50.2

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2月中值 50.2