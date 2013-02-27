路透调查: 春节因素导致中国2月官方制造业PMI料降至50.2,下月有望反弹

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布项: 中国2月官方制造业PMI
* 公布时间: 3月1日(周五)约9:00
* 路透预估中值: 50.2
* 预估区间: 49.6 ~ 50.9
* 历史数据: 1月--50.4; 2012年12月--50.6; 11月--50.6; 10月--50.2
路透北京2月27日 - 路透综合14家机构的预估中值显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续降至50.2.这和此前出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值走势相一致,主要是受中国农历春节落在2月导致工作日减少、以及春节期间生产活动趋弱的影响.
而即便2月官方数据进一步下滑,但仍为连续第五个月处在荣枯分水岭上方,中国经济温和复苏态势并没有改变.再过一周时间备受关注的中国"两会"将拉开帷幕,届时将公布新一届高层官员名单;市场将会密切留意会议传递出的讯号,研判未来中国政策和改革动向.
"2月官方PMI回落主要反映出农历春节期间生产和原材料库存往往倾向于疲弱,并非经济周期的转折点."花旗集团中国高级经济学家丁爽称,"预计3月数据将大幅反弹,在2005-2012年间PMI在3月平均跳升幅度达3个点."
花旗预计官方PMI可能下滑至49.8.本周一出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑至50.4,但仍为连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力;终值数据定于周五(3月1日)出炉.
花旗认为,中国宏观政策和流动性环境一直维持宽松,支持经济成长率上半年可能超过8%.但今年政策会逐步从宽松向中性立场转变,到下半年增速可能再度回落到8%.
在一系列"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,并将这一回暖之势延续至新年,其中1月新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现,且同期社会融资规模写下历史峰值.目前市场普遍预计中国领导人会将2013年经济增长目标继续设定在7.5%.
中国政协会议将于周日(3月3日)开幕,全国人大会议定于下周二(3月5日)开幕.
以下为各机构给出的2月中国官方制造业PMI预估详情:
4CAST 50.0
中国银行 50.2
巴克莱 49.6
首创证券 50.5
招商证券 50.2
中金 50.6
花旗 49.8
华融证券 50.5
兴业银行 50.9
兴业证券 50.9
日信证券 50.2
渣打 50.1
浙商证券 50.3
海通证券 50.2
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2月中值 50.2
上月数据 50.4(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）