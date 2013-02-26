路透基点: 张家港沙洲电力推出65亿元人民币18年期贷款案--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,张家港沙洲电力有限公司在市场推出65亿元人民币(10.4亿美元)18年期融资案,为一项电力项目融资.

一名消息人士表示,本案贷款利率为中国人民银行基准利率的95%.

这名消息人士透露,项目总投资规模为80亿元人民币.

借款方为北京三吉利能源股份有限公司、江苏昆仑投资有限公司和张家港市能源投资发展有限公司的合资企业.北京三吉利能源股份有限公司是国投电力公司的子公司.(完) (编译 王翔琼; 审校 沈以文)