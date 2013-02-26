路透基点: 张家港沙洲电力推出65亿元人民币18年期贷款案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,张家港沙洲电力有限公司在市场推出65亿元人民币(10.4亿美元)18年期融资案,为一项电力项目融资.
中国国家开发银行苏州分行为牵头行.
一名消息人士表示,本案贷款利率为中国人民银行基准利率的95%.
这名消息人士透露,项目总投资规模为80亿元人民币.
借款方为北京三吉利能源股份有限公司、江苏昆仑投资有限公司和张家港市能源投资发展有限公司的合资企业.北京三吉利能源股份有限公司是国投电力公司的子公司.(完) (编译 王翔琼; 审校 沈以文)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。