中国基金: 汇添富获授权开发EURO STOXX 50指数ETF产品

路透上海2月26日 - 全球知名指数公司STOXX与中国汇添富基金公司周二签约,汇添富基金正开发的交易所交易基金(ETF)产品获得了欧洲蓝筹股指数--EURO STOXX 50指数的独家授权,汇添富有望成为国内首家推出该指数相关产品的基金公司.

汇添富将来一旦推出该只合格境内机构投资者(QDII)产品,投资者等于购买了一揽子耳熟能详的欧洲知名蓝筹公司,例如全球第一大奢侈品公司LVMH,豪华车生产商宝马汽车,欧洲最大零售商家乐福,德国最大制药商拜耳 等.

"这个产品将使投资者得到一个投资欧元区的机会,也是一个投资欧洲最优秀公司的机会,而且目前(这些股票)估值都很便宜."汇添富基金管理公司总裁林利军称.

他表示,汇添富公司将根据市场时机,在不久的将来推出该ETF产品.同时,公司亦在考虑开发全球其他主要市场的一系列ETF投资产品,包括美国和亚洲市场.

而STOXX公司首席执行官(CEO)Hartmut Graf指出,"鉴于我们正在拓展自己的全球市场,第一次在中国授权这个指数将是一个重要的里程碑,同时亦显现出我们对亚洲市场的重视."