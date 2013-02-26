中国基金: 汇添富获授权开发EURO STOXX 50指数ETF产品

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海2月26日 - 全球知名指数公司STOXX与中国汇添富基金公司周二签约,汇添富基金正开发的交易所交易基金(ETF)产品获得了欧洲蓝筹股指数--EURO STOXX 50指数的独家授权,汇添富有望成为国内首家推出该指数相关产品的基金公司.
汇添富将来一旦推出该只合格境内机构投资者(QDII)产品,投资者等于购买了一揽子耳熟能详的欧洲知名蓝筹公司,例如全球第一大奢侈品公司LVMH,豪华车生产商宝马汽车,欧洲最大零售商家乐福,德国最大制药商拜耳 等.
"这个产品将使投资者得到一个投资欧元区的机会,也是一个投资欧洲最优秀公司的机会,而且目前(这些股票)估值都很便宜."汇添富基金管理公司总裁林利军称.
他表示,汇添富公司将根据市场时机,在不久的将来推出该ETF产品.同时,公司亦在考虑开发全球其他主要市场的一系列ETF投资产品,包括美国和亚洲市场.
而STOXX公司首席执行官(CEO)Hartmut Graf指出,"鉴于我们正在拓展自己的全球市场,第一次在中国授权这个指数将是一个重要的里程碑,同时亦显现出我们对亚洲市场的重视."
STOXX公司隶属于德国证交所和瑞士证交所,在全球ETF市场,STOXX提供的指数(包括这两家证交所的指数)相关的ETF资产管理规模排名第四.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。