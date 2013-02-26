中国个股: 平安银行称房贷业务审批将全部在总行进行,信贷向小微倾斜

路透北京2月26日 - 中国平安银行 周二称,根据差异化经营战略,2013年该行的信贷资源将向小微业务、无抵押贷款业务、汽车融资业务等战略业务倾斜.

平安银行发给路透的邮件并表示,近期,总行上收了分行的房贷审批权限,房贷业务审批将全部在总行进行.对于分行上报的住房贷款需求,总行会优先支持自住性住房的贷款需求,限制投机性住房业务.

"平安银行也会根据国家相关政策以及银行具体情况,随时调整房贷相关政策."邮件称.

平安银行并表示,该行首套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的八五折,而二套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的1.1倍;并已停止发放三套及以上住房贷款.