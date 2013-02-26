金属期市: 伦铜在逢低买盘支撑下持稳,但受经济忧虑压制

0714GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7830.00 -5.00 -0.06 -1.25

上海期铜 57130 -170 -0.30 -0.95

COMEX期铜 353.35 -0.95 -0.27 -3.26

LME期铝 2026.25 -10.75 -0.53 -2.16

上海期铝 14810 -45 -0.30 -3.49

LME期锌 2079.75 -9.25 -0.44 0.79

上海期锌 15540 -05 -0.03 -0.03

LME期镍 16570.00 -135.00 -0.81 -3.41

LME期铅 2282.00 -11.00 -0.48 -2.48

上海期铅 15085.00 -80.00 -0.53 -1.08

LME期锡 23150.00 15.00 +0.06 -1.07

LME/上海套利价差^ -42

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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