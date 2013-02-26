金属期市: 伦铜在逢低买盘支撑下持稳,但受经济忧虑压制

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0714GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7830.00 -5.00 -0.06 -1.25
上海期铜 57130 -170 -0.30 -0.95
COMEX期铜 353.35 -0.95 -0.27 -3.26
LME期铝 2026.25 -10.75 -0.53 -2.16
上海期铝 14810 -45 -0.30 -3.49
LME期锌 2079.75 -9.25 -0.44 0.79
上海期锌 15540 -05 -0.03 -0.03
LME期镍 16570.00 -135.00 -0.81 -3.41
LME期铅 2282.00 -11.00 -0.48 -2.48
上海期铅 15085.00 -80.00 -0.53 -1.08
LME期锡 23150.00 15.00 +0.06 -1.07
LME/上海套利价差^ -42
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 许娜/王翔琼; 杜明霞/侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。