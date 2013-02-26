香港个股: 东亚银行称其中国业务净息差见底回升,全年料将改善

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月26日 - 香港第五大银行--东亚银行 周二称,其中国业务的净息差开始见底回升,预期随着资本成本下降以及业务策略调整,全年净息差将较去年有所改善.
受中国国内不对称减息的影响,东亚中国去年下半年净息差进一步下滑至2.03%,去年上半年则为2.27%;并拖累东亚中国去年度净利按年下跌5%.
负责中国国内业务的东亚银行副行政总裁李民斌在记者会上称,随着政府向市场注入流动性,资金成本开始下降,加上东亚中国调整业务策略以投向更多高收益贷款,去年第四季的净息差已稳定在大约2%的水平.
"今年的净息差将会好于去年."他并称,预计今年东亚中国贷款增长幅度为高单位数或低双位数,去年增幅为14%.
去年国内营商环境困难,部分地区及行业的资金链断裂,令不少企业难以持续经营,东亚中国全年减值贷款比率由2011年0.1%升至0.27%,但东亚管理层指呆坏帐情况有稳定迹象,且处于可控水平.至于地方政府融资平台贷款余额亦大幅减少,还款记录令人满意.
东亚银行2012年度净利按年增长39%,至60.56亿港元,连续三年创出新高,并远高于汤森路透综合21名分析师预测的48亿港元.
东亚银行主席李国宝称,盈利增长主要得益于银行向成本、资产质素及资本控制方面的目标迈进.期内的成本对收入比率下跌约5个百分点,减值贷款比率维持在较低的32基点水平,一级资本充足比率增加133基点至10.74%.
李国宝并称,跨境业务贷款总额于2012年增长27%,预期短期内有关跨境业务之利好政策将陆续出台,特别是在前海、横琴、南沙发展区带来更多机遇,东亚将进一步强化香港、内地与海外地区之间的业务往还.
为了未来的持续发展做好准备,东亚银行宣布派发第二次中期股息每股0.63港元,派息比率约40%低于去年.
东亚银行在中午公布业绩后股价升幅一度扩大至2.6%,最终收升1.13%,报31.25港元.(完) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
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