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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 17:51 BJT

意大利政经: 总理将会晤央行总裁和经济财政部部长以进行选后谘商

路透2月26日 - 意大利总理蒙堤办公室发表声明称,总理今日1100GMT将会晤意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)、经济部长意大利经济财政部部长格雷利以及欧洲事务部长Enzo Moavero Milanesi,进行选后谘商.(完)
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