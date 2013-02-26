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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 17:55 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶收跌近3%,意大利选情带来冲击

路透东京2月26日 - 东京工业品交易所(TOCOM)周二一度下跌超过3%,至两个月最低.此前意大利选举结果重燃欧债危机疑虑.

TOCOM指标8月合约 重挫8.6日圆或2.9%,结算价报每公斤289.8日圆(3.09美元),跌破290日圆重要关卡.日内稍早,该合约一度跌至288.1日圆,跌幅深达3.4%.

意大利的不确定性以及中国制造业数据疲软、再加上美国或收敛刺激措施的担忧,令全球经济前景蒙尘.

投资者撤出较高风险资产,打压亚股和橡胶、基本金属以及石油的大宗商品,黄金价格上涨.

驻东京的一经纪商分析师称,"局势对橡胶极其利空,市场可能在未来数日试探280日圆."

新加坡商品交易所近月3月合约 报每公斤293.50美分,下跌6.3美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张明钧)
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