欧洲汇市: 英镑跌势暂缓,但仍不堪疲软前景的压力

策略师称,若投资者持续卖出欧元而青睐更安全的资产,那么有关意大利国会陷入僵局的担忧就可能支撑英镑.但鉴于英国经济前景黯淡,英镑的涨势或将短暂.

欧元兑英镑 最新上升0.1%至0.8620英镑，从周一峰值0.8815大幅回落,该水准为2011年10月底以来的最高位.

英镑兑美元 接近持平,报1.5167美元.

今年迄今英镑累计下跌6.7%,受累于担忧经济正在滑向衰退,且臆测英国央行决策者可能选择采取更多资产购买举措来刺激经济增长.

投资者接下来将聚焦1000GMT时英国央行货币政策委员会(MPC)几名委员在一议会委员会进行的证词陈述.

若有迹象显示决策者更靠近另一轮购债计划,则可能打压英镑.(完)

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