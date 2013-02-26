欧洲汇市: 英镑跌势暂缓,但仍不堪疲软前景的压力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
策略师称,若投资者持续卖出欧元而青睐更安全的资产,那么有关意大利国会陷入僵局的担忧就可能支撑英镑.但鉴于英国经济前景黯淡,英镑的涨势或将短暂.
欧元兑英镑 最新上升0.1%至0.8620英镑，从周一峰值0.8815大幅回落,该水准为2011年10月底以来的最高位.
英镑兑美元 接近持平,报1.5167美元.
今年迄今英镑累计下跌6.7%,受累于担忧经济正在滑向衰退,且臆测英国央行决策者可能选择采取更多资产购买举措来刺激经济增长.
投资者接下来将聚焦1000GMT时英国央行货币政策委员会(MPC)几名委员在一议会委员会进行的证词陈述.
若有迹象显示决策者更靠近另一轮购债计划,则可能打压英镑.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。