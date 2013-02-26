投行观点: 美量化宽松提早结束疑虑,料令新兴市场短期较为波动--建银国际

路透香港2月26日 - 建银国际周二表示,近期观测到些许资金流出香港及中国市场,但目前已回稳.不过,对于美国何时结束量化宽松的揣测,料令中港在内的新兴市场短期内较为波动.

建银国际首席经济学家刘红哿称,市场担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)提早结束量化宽松、中国央行农历春节后的正回购以及政府重申调控房地产等因素,导致资金短暂由中港等市场流出,流入欧美等发达市场.

"上周的outflow(资金流出)是比较突然的,现在看起来有稳定下来."她说.

刘红哿表示,市场关注流动性的变化,特别是美联储何时停止资产购买的担忧,将是未来三至六个月全球风险资产及新兴市场的最大威胁.

"我们认为美联储不会马上紧缩,(中国)央行政策会相对宽松,房地产调控也不会太强烈."她说,"不过,要观察一季度美国经济成长以及中国的通胀情况,如果这些数据超出预期,对于流动性将是负面的turning point(拐点)."

她表示,央行自农历年后的正回购,并非中国货币政策趋紧的讯号,但这更表明央行把通胀放在重要的位置.这使得未来通胀趋势与货币政策变动料更加紧密.

建银发布报告指出,上周香港金管局的流动性储备与基础货币双重下降,表明资金可能在流出香港.报告并指出,香港最近出台的房地产调控政策 也是为了提前应对香港房价过度攀升,防备未来资金撤出时导致楼市硬着陆.

香港股市 今日收盘大跌1.32%至22,519.69点,跌至今年低点;中国股市也跌至一个月来新低.