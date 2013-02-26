中国金融: 平安和民生银行减少房贷,信贷倾向小微求更高收益(更新版)

* 民生和平安银行将信贷资源更多的投向小微业务

* 平安银行将房贷审批权收归总行

* 分析师认为其是银行追求更高收益的市场化选择

* 两家银行均没有叫停按揭贷款

路透北京2月26日 - 中国国务院上周刚表态将加强房地产调控,中国的两家股份制银行--民生银行 和平安银行 就迅速转向,表示将把信贷资源更多的投向小微业务,相应减少房地产贷款.分析人士相信,这只是银行追求更高收益的市场化选择.

中国平安银行周二称,根据差异化经营战略,2013年该行的信贷资源将向小微业务、无抵押贷款业务、汽车融资业务等战略业务倾斜.民生银行 相关人士亦对路透表示,该行今年对小微企业的贷款增加,相应减少房地产贷款.

"这是银行一种很正常的选择.相比按揭贷款,小微业务的收益更高.在信贷总量控制的情况下,为了重点发展小微业务,就得腾出更多额度."广发证券银行业分析师对此认为.

平安银行发给路透的邮件并表示,近期,总行上收了分行的房贷审批权限,房贷业务审批将全部在总行进行.对于分行上报的住房贷款需求,总行会优先支持自住性住房的贷款需求,限制投机性住房业务.

"平安银行也会根据国家相关政策以及银行具体情况,随时调整房贷相关政策."邮件称.

民生和平安银行均表示,目前并没有叫停首套和二套房的按揭贷款.

平安银行称,该行首套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的八五折,而二套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的1.1倍;并已停止发放三套及以上住房贷款.