路透基点: 华润电力40亿港元等值贷款案将在本周签约--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,华润电力控股40亿港元等值(5.16亿美元)四年期贷款案定在2月28日签约.
正如先前报导,此贷款案有14家银行担任牵头行;金额由原定目标30亿港元上调,因超额认贷达到近两倍水准.
九家银行加入成为牵头行兼簿记行:中国农业银行(7亿港元)、中国建设银行(7亿港元)、台湾银行(2.50亿港元)、三菱东京日联银行(2.50亿港元)、中国信托商银(2.50亿港元)、澳洲联邦银行(2.50亿港元)、恒生银行(2.50亿港元)、兆丰国际商银(3,200万美元)及台北富邦银行(3,200万美元).
五家银行为牵头行:上海商业银行(2亿港元)、韩国产业银行(2,500万美元)、玉山银行(2,000万美元)、合作金库商业银行(2,000万美元)、永隆银行(1.50亿港元).
中国建设银行负责协调这笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.
承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.(完) (编译 许娜; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。