路透基点: 华润电力40亿港元等值贷款案将在本周签约--RLPC

正如先前报导,此贷款案有14家银行担任牵头行;金额由原定目标30亿港元上调,因超额认贷达到近两倍水准.

中国建设银行负责协调这笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.

承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.(完) (编译 许娜; 审校 王丽鑫)