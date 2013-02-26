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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 20:05 BJT

欧元区经济: MPC委员麦卡弗蒂称意大利选举显示欧元区风险犹存

路透伦敦2月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称,欧元区短期内解体风险已经消退,但意大利选举显示风险犹存.
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