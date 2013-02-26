重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.47%,接近二级市场

* 招标品种: 财政部七年期固息国债第二次续发

* 招标金额: 220亿元人民币

* 招标时间: 周三(27日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商

* 预测区间: 3.44%-3.48%

* 预测均值: 3.47%(按各家机构预测值平均

路透北京2月26日 - 中国财政部周三将第二次招标续发行今年第三期七年期固息国债.路透调查显示,近期资金面持续偏紧,或将限制一级发行市场开年来的暖势;然配置需求仍在,且该期新债招标量较往期显少提供一定支撑,收益率预测均值为3.47%,接近二级市场水平.

"还是会有人配置,结果预计中性偏好,"北京一国有银行交易员称,"七年国债没太多成交,市场也缺乏方向,配置的需求还在,上上下下的动力都不足."

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,七年期品种最新收益率为3.4792%.二级市场上,剩余期限约6.91年的第三期记账式附息国债130003 最新成交在3.4772%.

国家开发银行 周二第三次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债").受资金面近日趋紧拖累,开年以来一级发行市场火热走势有所降温,前期更为抢手的一年和三年期中短期增发债收益率略高于预期,然配置力量仍在;而五年以上中长期品种结果则基本符合预期.

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与第三期国债相同,从2013年1月24日开始计息,票面利率3.42%.