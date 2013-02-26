中国证券: 住房公积金入市相关研究准备工作已顺利启动--证监会

路透北京2月26日 - 中国证券报周二引述中国证监会有关部门负责人称,目前住房公积金入市相关研究准备工作已经顺利启动,下一步,证监会将积极配合有关部门研究改进住房公积金的管理和投资运营模式,尽快推动《住房公积金管理条例》的修订.