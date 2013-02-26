中国证券: 住房公积金入市相关研究准备工作已顺利启动--证监会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月26日 - 中国证券报周二引述中国证监会有关部门负责人称,目前住房公积金入市相关研究准备工作已经顺利启动,下一步,证监会将积极配合有关部门研究改进住房公积金的管理和投资运营模式,尽快推动《住房公积金管理条例》的修订.
上述负责人并称,2013年证监会将继续加快长期资金入市,壮大机构投资者力量.
其并称,已对增加1000亿元人民币专项额度用于台湾地区机构开展RQFII业务进行研究.
沪综指 周二收跌1.4%至1月25日以来最低收位.(完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。