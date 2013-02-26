版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 20:10 BJT

英国经济: 央行副总裁塔克称CPI趋势很重要

路透伦敦2月26日 - 英国央行副总裁宾恩:从没认为有神奇的方法能让CPI在两年内回到2%

* 英国央行副总裁塔克:英国央行不应纠结于两年后的CPI水平,重要的是趋势

(编译 孙茉莉; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐