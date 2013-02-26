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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 19:11 BJT

表格: 英国2月零售销售差值为正8,远低于预估

路透伦敦2月26日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布,2月零售销售差值为正8,预估为正16.1月时为正17.英国3月CBI零售销售差值期望值为正9.

已公布的零售销售活动

2013-------------------2012----------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

已公布的年度零售销售量

+8 +17 +19 +33 +30 +6 -3

年度销售量三个月移动均值

+13 +15 +27 +23 +11 +5 +17

预期中的零售销售活动

2013-------------------2012----------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

预期中的年度销售量

+9 +13 +10 +25 +27 +15 +6

预期中的年度销售量三个月移动均值

+11 +11 +21 +22 +16 +8 +14(完) (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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