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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 20:19 BJT

英国经济:央行副总裁宾恩称市场基本对降级有所预期

路透伦敦2月26日 - 英国央行副总裁宾恩:市场基本对降级有所预期,其他评级机构可能效仿.
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