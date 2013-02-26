中国证券: 证监会拟降低券商从事资产证券化业务准入门槛,允许公开发行和转让

路透北京2月26日 - 中国证监会周二公布《证券公司资产证券化业务管理规定》向社会公开征求意见,该征求意见稿降低了证券公司从事资产证券化业务的准入门槛,且允许资产支持证券公开发行,交易所转让.

证监会网站新闻稿称,在准入门槛方面,取消有关证券公司分类结果,净资本规模等门槛限制,具备业务资格,近一年无重大违法违规行为的券商均可申请设立专项资管计划从事该项业务.

规定并允许资产支持证券可以在证券交易所、中国证券业协会机构间报价与转让系统、证券公司柜台交易市场以及中国证监会认可的其他交易场所进行转让,以提升流动性.

此外,还允许证券公司为资产支持证券提供双边报价服务,即证券公司可以成为资产支持证券的做市商,按照交易场所的规则为产品提供流动性服务.符合公开发行条件的资产支持证券,还可以公开发行,并可以成为质押回购标的.

某大型券商资产管理业务人士称,行业内更关心何时能实现备案制,而非现在流程相对复杂的审批制.

但该规定则明确"证券公司发行资产支持证券,应当向中国证监会提出申请并获得批准."

另外,为了便于扩展资产证券化业务深度与广度,该规定通过列举的方式列明可以证券化的基础资产具体形态,允许包括企业应收款、信贷资产、信托受益权、基础设施收益权等财产权利,商业票据、债券、股票等有价证券,商业物业等不动产财产等均可作为可证券化的基础资产.

中国证券报网站援引证监会有关部门负责人在新闻通气会上表示,2013年证监会将推动本土机构投资者发展壮大.

该负责人并表示,券商资管业务去年发展很快,但没有发现风险事件.证监会高度关注和防范券商资管业务风险.目前券商资管面临三个潜在的风险,包括政策风险，信用风险和操作风险.

中国证券业协会的数据显示,截至去年12月31日,114家券商受托的资产管理规模达到1.89万亿元,较三季度末的9,295.96亿元翻了一番,平均每天规模增长100亿元.而较2011年末的2,818.68亿元,券商的资产管理业务在一年之内增长了5.7倍.

通气会上,上述负责人并表示,证监会将推动基金管理公司加快向现代财富管理机构转型,支持包括基金管理公司在内的符合条件的财富管理机构发行上市.而且《基金法》修订后,允许基金管理公司采用股份制,取消了对持股5%以下股东的行政审批,为基金管理公司上市预留了空间.(完)

欲了解详情,请点选中国证监会(here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)